Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesindeki bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.