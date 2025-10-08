Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu arama köpeği ile arazi araması yapıldı. Aramada araziye gizlenmiş 21 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.