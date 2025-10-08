Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 21 kilo metamfetamin bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu arama köpeği ile arazi araması yapıldı. Aramada araziye gizlenmiş 21 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.