Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 795 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 795 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN