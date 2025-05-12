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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Kilo Uyuşturucu ve 32 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 147 Kilo Uyuşturucu ve 32 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Van'da yapılan operasyonlarda 147 kilo 813 gram uyuşturucu ve 32 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 147 kilo 813 gram uyuşturucu ile 32 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 4-11 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 125 kilo 800 gram eroin, 16 kilo esrar, 6 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ve 32 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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