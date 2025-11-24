Haberler

VAN'da Uyuşturucu Operasyonu: 134 Kilo İlaç Ele Geçirildi

VAN'da Uyuşturucu Operasyonu: 134 Kilo İlaç Ele Geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 134 kilo 460 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhbar sonrası Başkale ilçesinde tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
