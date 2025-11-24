VAN'da Uyuşturucu Operasyonu: 134 Kilo İlaç Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhbar sonrası Başkale ilçesinde tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.