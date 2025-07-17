Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram skunk ve 40 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında kerestelerin altında gizlenmiş 82 kilogram skunk ile 40 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Gürpınar ilçesinde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, kamyonetin kasasındaki kereslerin altında gizlenmiş 82 kilogram skunk ile 40 kilo 500 gram metamfetamin olmak üzere 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Van
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular

Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.