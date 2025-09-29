Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 113 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

VAN'ın iki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda durdurulan araçlarda 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda durdurulan araçlarda arama yaptı. Araçlarda bir kısmı boya/macun kutusunda olmak üzere 80 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ve 32 kilo 360 gram eroin olmak üzere toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.