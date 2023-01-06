Van'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama Güncel Haberler VAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. VAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine belirlenen 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 21 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 10 kişi de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve yapılan üst aramalarında ise 54 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 13 gram esrar, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hap, 3 kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 10'u tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Uyuşturucu Ticareti Operasyon Jandarma Van Güncel Haberler

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