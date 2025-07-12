Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 120 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'ın Edremit ilçesinde 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince dün Edremit'teki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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