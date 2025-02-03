Van'da Uyuşturucu Operasyonlarında 243 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen 71 operasyonda 243 kilo 624 gram uyuşturucu ile 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 1-31 Ocak'ta Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde 71 operasyon düzenlendi.

73 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk, 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.