Van'da Uyuşturucu Operasyonlarında 243 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekiplerinin düzenlediği 71 operasyonda toplam 243 kilo uyuşturucu ve 1037 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen 71 operasyonda 243 kilo 624 gram uyuşturucu ile 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 1-31 Ocak'ta Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde 71 operasyon düzenlendi.
73 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk, 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.