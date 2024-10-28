Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 71 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 71 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, 21-27 Ekim tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi.
Van'da düzenlenen operasyonlarda 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Ekim'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 15 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 71 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram skunk, 9 gram esrar, 1 gram eroin ve 892 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.