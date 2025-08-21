Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 55 Şüpheli Yakalandı

Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 55 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Van'da düzenlenen operasyonlarda 647,61 gram esrar, 384,4 gram sentetik kannobinoid ve 107,46 gram eroin gibi çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 8-21 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 647,61 gram esrar, 384,4 gram sentetik kannobinoid, 62,45 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 12 uyuşturucu hap, 107,46 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 45'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
