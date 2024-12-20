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Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 50 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile ilgili geniş çaplı çalışmalar sürüyor.

Van'da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlde 13-19 Aralık'ta yoğun kullanılan alanlarda yapılan çalışmalarda, 25,69 gram esrar, 76,89 gram skunk, 39,55 gram eroin, 1,1 gram kokain, 10,23 gram kannobinoid, 4382,97 gram sentetik uyuşturucu, 2556 gram afyon sakızı, ecstasy hap ve 25 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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