Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 113 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle ilgili faaliyetleri hedef aldı.

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 8-12 Eylül'de İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 80 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 32 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı

Belediye başkanı "6 günümüz kaldı" deyip vahim gerçeği ilan etti
Nejat İşler'e kafa atan muhabirin akıbeti belli oldu

Kafanın bedeli ağır oldu! Artık kızına ekmek götüremeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.