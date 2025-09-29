Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 113 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle ilgili faaliyetleri hedef aldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 8-12 Eylül'de İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 3 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 80 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 32 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel