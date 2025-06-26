Van'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi

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Van'da 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gençler masa tenisi müsabakalarında yarıştı ve bağımlılık konusunda bilgilendirildi.

Van'da "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde organize edilen etkinlik İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar masa tenisi müsabakalarına katıldı, açılan stantlarda bilgilendirildi.

Yeşilay Van Şube Başkanı Zafer Şahin, vatandaşları sportif faaliyetlerle bağımlılıktan kurtarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşilay olarak hep sahada olduklarını ifade eden Şahin, "Ekibimizle kentin bir dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında da çocuklarla bir araya gelerek hem oyunlar oynadık hem de onları bilgilendirdik. İlimizde sporun bağımlılıktan koruduğunu bu tür etkinliklerle halkımıza duyurmak ve bu anlamda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm paydaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Umut Akkuşçi ise gençleri ve çocukları spor etkinlikleriyle buluşturarak bağımlılıktan uzaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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