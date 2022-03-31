VAN'DA UNLU MAMULLERİ ÜRETEN İŞ YERLERİ DENETLENDİ

VAN (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi unlu mamul üretim noktaları ile tatlı ve pastane imalathanelerini denetledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin başkınlığında yapılan denetimlerde temizlik, ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanlığı Sabahattin Ergenç de katıldı. Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi unlu mamul üretim noktaları ile tatlı ve pastane imalathanelerinde sıkı demetimler yaptı. Denetimlerde ise temizlik, ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Ramazan ayı öncesi kentteki bir çok iş yerini denetleneceğini belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, 'Denetimlerimiz hijyenik anlamda iyi gidiyor. İnşallah diğer işletmelerde de aynı görüntüleri elde ederiz. Tek gayemiz vatandaşımızın nezih bir ortamda yemek yemeleridir. Denetimler sırasında hem ürünlerin son kullanma tarihi hem iş yeri hem de çalışanların hijyenine dikkat ediliyoruz dedi.

Zabıta ekiplerinin denetimi, Ramazan süresince farklı sektörlerde de devam edeceği belirtildi.