Van'da "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından Van'da düzenlenen "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı.

Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 43 üniversitenin katılımıyla düzenlenen çalıştayda konuşan Vali ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın Üniversite Hastaneler Birliği Derneğinin desteğiyle önemli bir programa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Van YYÜ'nün kentin sosyoekonomik gelişimine büyük katkı sunduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Şehre dinamizm katan üniversitemiz, idari ve teknik personeli ile bölgemiz için de çok değerli. Rektörümüz ve çalışma arkadaşları, uyumlu işbirliği ve koordinasyon içinde güzel işler yapıyor. Üniversitemiz sadece öğrenci yetiştirmiyor, eğitim öğretim faaliyetlerini de yürütüyor. Aslında illeri başarılı kılan uyum ve işbirliğidir. Türkiye'nin en büyük gücü insan gücüdür. Mühim olan insan gücünün ortaya çıkartılması, o enerjinin paylaşılmasıdır. Vali, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, basın, bürokrasi ve üniversitenin uyum sağladığı iller çok gelişiyor. Şehre dinamizm veriyor, geleceğe hazırlıyorlar. Üniversitemiz şehri geleceğe hazırlıyor, problemleri çözüyor ve sosyoekonomik gelişime önemli katkı sunuyor. Buradan bir teşekkürü üniversite hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman hocamıza, doktorlarımıza ve ekip arkadaşlarına yapmak istiyorum. Hastanemizde sadece Van'a değil bölgeye şifa dağıtıyorlar."

"Çalıştaya katı sunmak istiyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise Bakanlık olarak tüm hastanelere destek olduklarını ifade etti.

Üniversite hastanelerine ellerinden gelenin ötesinde katkı sunacaklarını dile getiren Okumuş, "Sayın Bakanımızın üniversite hastanelerine açık ve net bir desteği var. Kendisi defalarca 'Benim için Bakanlığa bağlı, özel, vakıf üniversitesi, kamu ya da üniversite hastaneleri diye bir ayrım yok. Tüm hastaneler bizimdir. Tamamına aynı seviyede yaklaşıyoruz. Onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız.' ifadelerini kullandı. Bakanımızın talimatıyla bugün buraya geldim. Çalıştaya katkı sunmak istiyoruz. Burada genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımız ve farklı birimlerden arkadaşlarımız yer alıyor. Üniversite hastanelerinin hem sağlık profesyonellerinin eğitimi hem de sağlık hizmet sunumunda en üst seviyelere ulaşmaları için Bakanlık olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız." diye konuştu

"Sağlık alanında standartlarımızı sürekli yükseltiyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de üniversite hastanelerinin geleceğini, karşılaştığı sorunları ve çözüm yollarını konuşmak üzere toplandıklarını belirtti.

Üniversite hastanelerinin yalnızca tedavi hizmeti sunan kurumlar olmadığını aynı zamanda bilim üreten, yeni nesil hekimleri yetiştiren, sağlık alanında yeniliklerin öncüsü olan stratejik yapılar olduğunu anlatan Şevli, şöyle devam etti:

"Bu yönüyle üniversite hastaneleri, ülkemizin sağlık vizyonunun lokomotif gücünü oluşturmaktadır. Üniversite Hastaneleri Birliğinin çatısı altında buluşmak, yalnızca sorunlarımızı paylaşmak değil, aynı zamanda ortak akıl ve dayanışma ruhuyla geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli bir fırsattır. Birliğimizin bugün burada ortaya koyacağı fikirler, üniversite hastanelerimizin hizmet kalitesini artırmaya yönelik alacağı kararlar yarınlarımız için önemli bir yol haritası olacaktır. Üniversite olarak bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 43 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü eğitim ve sağlık kurumlarından biri olan üniversitemiz, yalnızca bir akademik merkez değil, modern ve yeşil kampüsüyle öğrencilerine sosyal yaşamda da eşsiz bir deneyim sunan güçlü bir eğitim yuvasıdır."

Teknolojik yeniliklerle donattıkları altyapıyla özellikle sağlık alanında standartlarını sürekli yükselttiklerini dile getiren Şevli, "Üniversitemiz, sağlık alanında bölgenin lideri konumundadır. Hastanemiz, bölgenin en büyük referans merkezi olarak her yıl binlerce hastaya hizmet vermekte, ileri düzey cerrahi operasyonlardan yenilikçi araştırmalara kadar geniş bir yelpazede önemli başarılar ortaya koymaktadır. Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan yaklaşık 3 milyonluk nüfusa hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından 3. basamak A1 statüsünde tanımlanan hastanemiz, helikopter pisti bulunan tek üniversite hastanesi olarak faaliyet göstermektedir."

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Derneğin Başkan Vekili ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın da birer konuşma yaptığı çalıştay, oturumlarla devam etti.

Yarın sona erecek çalıştaya üniversitelerin rektörleri, Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan, doktorlar, dekanlar, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.