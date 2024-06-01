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Van'da Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Devam Ediyor

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali etkinlik ve konserlerle devam ediyor. Festivalde inci kefallerinin göçü izlenirken, konserler ve diğer etkinliklerle eğlenceli bir atmosfer oluşturuluyor.

??????? Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" etkinlik ve konserlerle devam ediyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünün tanıtılması amacıyla yapılan festival renk görüntülere sahne oluyor.

Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle organize edilen festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izliyor.

Akşam verilen konserlerle eğlenen vatandaşlar, parkın bulunduğu alanda Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin açtığı stantları geziyor, alanda piknik yaparak güzel zaman geçiriyor.

Festival kapsamında konser veren Selçuk Balcı da İnci Kefali Tabiat Parkı'nda inci kefallerinin göçüne tanıklık etti.

Akşam konser için Erciş ilçesine geldiğini, sabah da balıkların göçünü görebilmek için dönüş biletini ertelediğini belirten Balcı, "İnci kefalinin akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için buradayız. İnanılmaz bir olay. Bütün balıklar akıntıya karşı mücadele veriyor. Bölge insanının misaferperverliği ve sıcak kanlılığıyla karşılandık. Akşam konserimiz çok güzel geçti. Erciş'e ilk kez geldim ama bu son olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Erciş Van Kültür Sanat Güncel Haberler

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