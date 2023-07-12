Van'da trafik kazasında şehit olan Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın cenazesi İzmir'e getirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın (22) cenazesi helallik için İzmir'deki babaevine getirildi. Şehidin annesi Gülsüm Sarıkaya ve babası Rıza Sarıkaya ayakta durmakta güçlük çekerken, kardeşi Resul Sarıkaya (15) ağabeyinin askeri üniformasını giydi. Şehidin beslediği muhabbet kuşu da evin önüne getirildi. Sarıkaya'nın cenazesi helallik alınmasının ardından toprağa verileceği memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gönderildi.

Hakkari'de görev yapan Piyade Er Ramazan Sarıkaya, Van'ın Gürpınar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarıkaya, doktorların müdahalesine rağmen dün şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.