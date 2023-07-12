Van'da trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın cenazesi İzmir'e getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın cenazesi helallik için İzmir'deki baba evine getirildi. Şehidin annesi Gülsüm Sarıkaya ve babası Rıza Sarıkaya ayakta durmakta güçlük çekerken, kardeşi Resul Sarıkaya (15) ise şehit ağabeyini askeri üniforma giyip, son yolculuğuna uğurladı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın (22) cenazesi helallik için İzmir'deki baba evine getirildi. Şehidin annesi Gülsüm Sarıkaya ve babası Rıza Sarıkaya ayakta durmakta güçlük çekerken, kardeşi Resul Sarıkaya (15) ise şehit ağabeyini askeri üniforma giyip, son yolculuğuna uğurladı.

Hakkari'de görev yapan Piyade Er Ramazan Sarıkaya, Van'ın Gürpınar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarıkaya, doktorların müdahalesine rağmen dün şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi.

'MUHABBET KUŞU DA GETİRİLDİ'

Sarıkaya'nın cenazesi bugün uçakla Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi helallik için Karşıyaka ilçesindeki ailesiyle birlikte yaşadığı eve getirildi. İki kardeşin büyüğü olduğu öğrenilen Sarıkaya'nın evine Türk bayrağı asıldı. Şehit için evinin önünde Kuran-ı Kerim okutulurken, şehidin beslediği muhabbet kuşu 'Gıcık' da veda için evin önüne getirildi. Şehidin babası Rıza Sarıkaya ve annesi Gülsüm Sarıkaya oğulları için gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi Resul Sarıkaya da şehit ağabeyini askeri üniforma giyip, son yolculuğuna uğurladı.

Okunan duaların ve alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi toprağa verileceği memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gönderildi.