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Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi

Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi
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Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Vahyettin Fidan (65) ile kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan (24) için cenaze töreni düzenlendi. Kazanın ardından aile bireylerinin cenazeleri hastaneden alınarak Payköy Mahallesi mezarlığına getirildi. Erciş Müftüsü Abdullah Bora'nın kıldırdığı namaz sonrası cenazeler gözyaşları içinde toprağa verildi. Törene yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi.

Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde dün akşam otomobilin tabela direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden Vahyettin Fidan (65), kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan'ın (24) cenazeleri, Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Payköy Mahallesi'ne getirildi.

Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde dün, Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarpmıştı. Kazada sürücü ile kızları Gülseren ve Sema hayatını kaybetmiş, eşi Gülcan ile kızı Dice Fidan yaralanmıştı.

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Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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