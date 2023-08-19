Van'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen bir kişi kurtarılamadı.