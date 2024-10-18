Van'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

VAN'da yola aniden çıkan köpeğe çarpan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Van- Hakkari karayolunun 5'inci kilometresindeki Kurubaş mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden 35 YY 200 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, karşı yönden gelen 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Orhan AŞAN/ VAN,