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Van'da trafik denetimlerinde binlerce sürücüye ceza uygulandı

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Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira ceza uygulandı, 272 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 16 sürücü belgesine el konulurken, 1866 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira ceza uygulandı, 272 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 42 bin 643 aracın sorgulaması yapıldı, 2 bin 82 sürücü ve araca 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulandı, 272 araç trafikten men edildi.

16 sürücü belgesine geçici olarak el konulan denetimlerde ekipler, 1866 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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