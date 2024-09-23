Üye Girişi
Haberler

Van'da Trafik Denetimlerinde 89 Araç Men Edildi

Van'da Trafik Denetimlerinde 89 Araç Men Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 12 bin 399 araç sorgulandı, 522 sürücüye toplam 1 milyon 336 bin lira ceza kesildi ve 89 araç trafikten men edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 12 bin 399 aracın sorgulaması yapıldı.

522 sürücüye 1 milyon 336 bin 926 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

Ekipler, 2 bin 63 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel trafik Yaşam van

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Bağcılar, Sultangazi, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Karadut dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Karadut konusu ne, Karadut dizisi ne anlatıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 23-24 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Eylül Bornova, Karabağlar, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });