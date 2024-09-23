Van'da Trafik Denetimlerinde 89 Araç Men Edildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 12 bin 399 aracın sorgulaması yapıldı.

522 sürücüye 1 milyon 336 bin 926 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

Ekipler, 2 bin 63 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.