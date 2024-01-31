Van'da Trafik Denetimlerinde 223 Sürücüye İşlem Yapıldı
Van'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 223 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, abartı egzoz takılan, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. 23-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 6 bin 989 araç kontrol edildi.
Van'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 223 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde abartı egzoz takılan, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda 23-30 Ocak'ta yapılan denetimlerde 6 bin 989 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 223 sürücü hakkında kural ihlallerinden işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.