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Van'da Trafik Denetimlerinde 164 Araç Men Edildi

Van'da Trafik Denetimlerinde 164 Araç Men Edildi
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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 799 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı ve 2 alkollü sürücünün belgesine el konuldu.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 164 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 1283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Denetimlerde, 799 araç ve sürücüye 1 milyon 904 bin 271 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde, 164 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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