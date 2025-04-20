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Van'da Trafik Denetimlerinde 124 Araç Trafikten Men Edildi

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Van'da jandarma ekipleri, 14-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 124 aracı trafikten men etti, 688 sürücüye ise toplamda 2 milyon 305 bin 510 lira idari ceza uygulandı.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 124 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan'da 1518 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 15 bin 684 araç kontrol edildi, 688 sürücü ve araca 2 milyon 305 bin 510 lira idari ceza uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 124 araç trafikten men edildi.??????????????

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Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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