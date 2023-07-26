Van'da trafik denetimlerinde 12 araç trafikten menedildi

Van'da yapılan trafik denetimlerinde yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücülere idari para cezası uygulandı. Denetimlerde toplamda 17 bin 287 araç kontrol edildi ve 176 araç ve sürücüye ihlallerinden dolayı ceza kesildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 18-25 Temmuz'da kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 17 bin 287 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 176 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten menedildi.