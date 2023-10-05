Van'da torbacılara yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 29 Eylül-5 Ekim'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23,99 gram esrar, 22 gram eroin, 18,21 gram sentetik kannabinoid, 9,62 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 24'ü hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.