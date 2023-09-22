Van'da torbacılara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

Van'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 680,4 gram esrar, 11,72 gram eroin, 14,8 gram sentetik uyuşturucu ve 8,6 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 18'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.