Van'da torbacılara yönelik operasyon: 20 şüpheli gözaltına alındı

Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 967,63 gram sentetik uyuşturucu, 11,33 gram esrar, 4,54 gram sentetik kannabinoid, 3,83 gram eroin ve 1,51 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından, 15'i ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 967,63 gram sentetik uyuşturucu, 11,33 gram esrar, 4,54 gram sentetik kannabinoid, 3,83 gram eroin ve 1,51 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 15'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.