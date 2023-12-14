Van'da torbacılara yönelik operasyon: 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından işlem yapıldı. Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 8-14 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 72,04 gram esrar, 100,91 gram sentetik uyuşturucu, 2,55 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 10'u hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.