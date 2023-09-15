Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 28,62 gram esrar, 20,18 gram metamfetamin, 19,74 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 24 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN