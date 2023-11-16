Van'da Torbacılara Operasyon: 19 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 10-16 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 20,72 gram esrar, 0,86 gram eroin, 49 gram sentetik uyuşturucu ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 16'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.