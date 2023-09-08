Van'da Torbacılara Operasyon: 18 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları uyuşturucu ticareti yapmak, bazıları ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.