Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2023-4 Ocak 2024 tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 kilo 20 gram esrar, 205 gram kokain, 72,15 gram afyon sakızı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 12'si hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.