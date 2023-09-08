Van'da 'torbacı' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplamda 968,95 gram skunk, 19,62 gram esrar, 1,32 gram eroin, 5,03 gram metamfetamin, 20 bin 2 adet ecstasy ve 11 adet sentetik ecza maddesi bulundu. 18 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-7 Eylül 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 968,95 gram skunk, 19,62 gram esrar, 1,32 gram eroin, 5,03 gram metamfetamin, 20 bin 2 adet ecstasy, 11 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 18 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN