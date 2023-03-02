Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 24 Şubat-2 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4,89 gram sentetik uyuşturucu, 1,64 gram esrar, 37,93 gram eroin, 16,2 afyon sakızı ve 2 sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 18'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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