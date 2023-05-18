Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Van'da Torbacı Operasyonlarında 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Torbacı Operasyonlarında 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

??????? Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 12-18 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 31,90 gram sentetik uyuşturucu, 24,68 gram esrar, 30,06 gram eroin, 0,71 gram afyon sakızı ve 28 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem başlatıldı.

Van Seçim Sonuçları
Van Yerel Seçim Sonuçları 2019
Van Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title