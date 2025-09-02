Van'da Toplu Ulaşım Araçları Yeşil Temasıyla Süslendi

Van Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçları, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yeşille kaplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler hem çevre temizliği çalışmalarına hem de toplumsal farkındalık projelerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan toplu ulaşım araçları çevre duyarlılığı temasıyla yeşille kaplatıldı.

Otobüslerin üzerine "Yere çöp atma, çöpe at", "Van için el ele", "Van'a bir iyilik yap, kirletmek kolay temizlemek zor" ve "Şehrine iyi bak" gibi yazılar yazılarak temiz çevreye dikkat çekilmek istendi.