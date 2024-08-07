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Van'da TMO'ya ürün teslimi için randevu sistemi başladı

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Van'ın Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa teslimi için randevu sisteminin hizmet vermeye başladığını bildirdi. Üreticilerin randevularını e-Devlet üzerinden alabilecekleri belirtildi.

Van'ın Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa teslimi için randevu sisteminin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Şamiloğlu, yaptığı açıklamada, Van'da buğday ve arpa üreticilerinin biçerdöverlerle yaptıkları hasadın büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti.

TMO'nun bu yıl ürünleri Organize Sanayi Bölgesinde almaya başladığını belirten Şamiloğlu, "İlimizde daha önce TMO bulunmamaktaydı. Alım ve satışlar genelde Muş'taki TMO'dan yapılıyordu. Kentteki Ziraat Odalarımızın çabaları ve siyasi parti temsilcilerimizin destekleriyle TMO Van Şube Müdürlüğü 2023'te ilimizde kuruldu. Van'ın yanı sıra Hakkari'deki üreticilerimiz de ürünlerini burada değerlendiriyor. TMO'nun ilimizde kurulmasını önemli buluyorum." dedi.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin zorlukla karşılaşmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki bilgilerini güncellemeleri ve randevu almaları gerektiğini anlatan Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Üreticiler randevularını, https://randevu.tmo.gov.tr adresi ile e-Devlet üzerinden alabilir. Ürünler, resmi tatil ve pazar günleri hariç alınıyor. TMO'ya teslim eden üreticilerimizin ürün bedeli ödemeleri, teslimatı müteakip 45 gün içinde banka hesaplarına yatacak."

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi E-Devlet van Ekonomi Güncel Haberler

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