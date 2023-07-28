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Van'da Tırdaki Malzemelerin Devrilmesi Sonucu Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

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Van-Başkale Karayolu üzerindeki 32 Virajlar bölgesinde seyir halindeki bir tırın dorsesindeki malzemelerin devrilmesi sonucu kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Malzemelerin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Van'da seyir halindeki tıra yüklü bulunan malzemelerin devrilmesi sonucu kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Başkale Karayolu üzerindeki 32 Virajlar bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, virajı almak isterken dorsesindeki malzemeler devrildi. Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, tırın dorsesindeki malzemelerin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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