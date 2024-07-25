Van'da tır ile otomobil çarpışması: 6 kişi yaralandı
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 NR 922 plakalı otomobil ile 12 AAG 325 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.