Van'da TIR'a arkadan çarpan araçta 3 kişi hayatını kaybetti

1) VAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, TIR'A ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

VAN'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Fetih Can Akkal'ın kullandığı 33 VSM 07 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Yılmaz idaresindeki 26 E 1881 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araçtaki Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybetti; sürücü Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.