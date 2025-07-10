Van'da Terzioğlu Caddesi Yenileme Çalışmaları Başlıyor

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Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahları konforlu hale getirmek amacıyla Terzioğlu Caddesi'nde yenileme çalışmaları başlatacak. Proje, drenaj hattı, kaldırım çalışması ve sıcak asfalt serimini içerecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, Terzioğlu Caddesi'nde yenileme çalışması başlatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahları daha konforlu hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1,4 kilometre uzunluğundaki Terzioğlu Caddesi'nde yenileme projesi kapsamında drenaj hattı ve kaldırım çalışması ile sıcak asfalt serimi yapacak.

11 Temmuz'da ilk etap çalışmalarının başlanacağı cadde trafiğe kapatılacak, Hatuniye ve Eski Kale Yolu'ndan ulaşım sağlanacak.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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