Van'da terörle mücadele

VAN (AA) - Van'da bu yıl gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, 148 şüpheli yakalandı, bunlardan 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Terörle mücadele harekatı kapsamında ocak ayından bu yana düzenlenen 747 operasyonda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G3 piyade tüfeği, 2 el bombası, el yapımı patlayıcı, 231 mermi, 10 akü, 14 şarjör, 14 tüp, 168 metre kablo, 60 metre tel ve el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 148 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 44'ü tutuklandı.