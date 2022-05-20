VAN'DA, TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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VAN'DA, TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Başkale ilçesi kırlasında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırlasında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' adıyla gerçekleştirilen operasyondaki arazi arama-tarama faaliyetinde 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 830 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 90 tabanca mermisi ve örgütsel malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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