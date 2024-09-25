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Van'da Terörist Operasyonu: Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen Gürz-16 operasyonunda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, terörle mücadeleye yılın 365 günü kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen "Gürz-16" operasyonunda bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada Van'da bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Teröristin kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen 1 terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen 'Gürz-16' operasyonunda etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Van'da Terörist Operasyonu: Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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