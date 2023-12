IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Pkk'lı teröristlerce 12 askerin şehit olduğu saldırı, Van'da düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu 12 askerin şehit olmasının ardından saldırıyı protesto etmek amacıyla Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Beşyol Meydanı'nda saat 12.30'de başlayan yürüyüşe, kentteki STK ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı. Yürüyüşün olduğu güzergah barikatlar ile kapatılırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla, 'Van Şehitlerini selamlıyor', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' dövizlerini açan grup, Kahrolsun Pkk, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun ABD, Ne Mutlu Türküm Diyene sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı'na yürüdü. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, kentteki 95 STK'nın hazırladığı basın açıklaması metni, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gaziler Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman tarafından okundu. Kahraman, 12 askerin şehit olduğu hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

'BU HAİN SALDIRI, TERÖRÜN SON ÇIRPINIŞLARIDIR'

Pençe Kilit Harekat bölgesinde yaşanan hain ve alçak terör saldırısı neticesinde şehit olan askerlerin herkesi derinden yaraladığını kaydeden Kahraman, Bölge ülkelerinin istikrarına, milletimizin huzuruna ve birlikteliğimize darbe vurmaya yönelik bu terörist eylemi şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Yıllardan beri genç, yaşlı, kadın ve çocuk demeden masumları katleden eli kanlı PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği bu hain saldırı, terörün son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörün başını ezdiğimiz, dünyanın her köşesinde mazlumlara sahip çıkıp, zalimlerin karşısına dikildiğimiz ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefine daha bir inanmışlıkla yürüdüğümüz bugünlerde gerçekleştirilen bu saldırı, teröristlerin hangi güçler tarafından kontrol edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu terör eylemiyle, devletimiz üzerinde alçak planlar kuran işgalci İsrail ve iş birlikçi ABD'nin ülkemizdeki aparatı konumunda bulunan PKK terör örgütünün ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğini bir kez daha açıkça görüyoruz. Terör örgütleri ve onların gizli-açık uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, Türk milletinin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz dedi.

'ON BİNLERCE EVLADIMIZI ŞEHİT VERDİK'

Kahraman, uzun yıllardan beri kanlı bir terörün acı bedeli olarak on binlerce vatan evladının şehit, binlercesini de gazi verdiklerini belirterek, Bundan sonra tek bir vatan evladının burnunun dahi kanamaması için ne gerekiyorsa yapılmalı, teröristlerin ve onların siyasi uzantılarının gözünün yaşına bakılmamadır. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörün son bulması için her türlü girişime ve gerçekleştirilecek her eyleme destek veriyor, güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Ülke içinde teröre karşı birlik ve beraberliğin sağlanması, ülkemizde huzur ortamının korunması açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki terör belasının son bulması; milletimizin birlik ve beraberliği, dostluk ve kardeşliğimizin ilelebet sürdürülmesi için tüm sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, kişi, kurum ve kuruluşların milli hassasiyetlerimiz doğrultusunda ortak hareket etmesi ve güç birliği oluşturması hepimizin arzu ettiği bir durumdur. Bizler; terörün kökünün kazınması ve anayasamızda ifadesini bulan 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü'nün pekiştirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz diye konuştu. Daha sonra şehitler için dualar okuyan grup dağıldı. (DHA)